Минфин зарегистрировал новый выпуск ОФЗ-ПД на 750 млрд рублей с погашением в 2034 году

Ведомство определит конкретные даты аукционов исходя из рыночной конъюнктуры

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Минфин РФ зарегистрировал новый выпуск ОФЗ-ПД в объеме до 750 млрд рублей с погашением в марте 2034 года, говорится в приказе министерства, размещенном на сайте.

"Министерство финансов Российской Федерации информирует, что с 25 октября 2023 года на аукционах Минфина России будут доступны облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26244RMFS (с погашением в марте 2034 года) в объеме до 750 млрд рублей по номинальной стоимости", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД выпуска 26244 будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.