Совет ЕЭК продлил до 1 июля эксперимент Белоруссии и России с навигационными пломбами

Помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина сообщила, что с начала эксперимента 13 февраля навигационные пломбы были применены в отношении более чем 400 перевозок подобной продукции

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до 1 июля 2024 года эксперимент Белоруссии и России по использованию навигационных пломб. От этом заявила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина во время брифинга по итогам заседания совета ЕЭК, прошедшего в Москве.

"До 1 июля 2024 года продлен срок реализации эксперимента Белоруссии и России по применению навигационных пломб", - сказала она.

Малкина также отметила, что эксперимент успешно реализуется в течение восьми месяцев в отношение лесоматериалов и продуктов деревообработки, помещенных под таможенную процедуру экспорта в республике Беларусь и убывающую с территории Российской Федерации. С начала эксперимента 13 февраля 2023 года навигационные пломбы были применены в отношении более чем 400 перевозок подобной продукции, дополнила она.

Ранее в июне эксперимент по использованию навигационных пломб также продлевался в связи с его успешным проведением. Малкина также подтвердила, что применение навигационных пломб для отслеживания грузоперевозок на всей территории ЕАЭС будет запущено с начала 2024 года.

Как сообщалось, 3 апреля 2023 года вступило в силу соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Документ имеет статус международного договора и устанавливает правовую основу для применения в ЕАЭС нового технологического инструмента контроля при перевозках товаров и транспортных средств - навигационных пломб. Сфера действия соглашения распространяется исключительно на перевозки, осуществляемые по территориям двух и более стран Союза.

Соглашение направлено на минимизацию мер государственного контроля при перевозках товаров (при транзите, экспорте и в рамках взаимной торговли) и обеспечение их законного оборота на территории ЕАЭС.