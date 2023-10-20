20 октября, 15:17,
обновлено 20 октября, 15:28

США ввели санкции против трех фирм КНР якобы за передачу ракетных технологий Пакистану

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, речь идет о компаниях General Technology Limited, Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd. и Changzhou Utek Composite Company Ltd

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение ввести односторонние санкции в отношении трех китайских компаний, считая, что они передавали материалы или технологии для производства баллистических ракет Пакистану. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Как уточняется в распространенном им письменном заявлении, речь идет о компаниях General Technology Limited, Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd. и Changzhou Utek Composite Company Ltd. "Эти три организации, базирующиеся в Китайском Народной Республике, работали над поставкой продукции, пригодной для производства ракет, для баллистической ракетной программы Пакистана", - утверждает официальный представитель внешнеполитического ведомства США. 

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