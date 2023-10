20 октября, 15:17, США ввели санкции против трех фирм КНР якобы за передачу ракетных технологий Пакистану

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, речь идет о компаниях General Technology Limited, Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd. и Changzhou Utek Composite Company Ltd