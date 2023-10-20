Краудлендинговая платформа "Ко-Фи" стала доступна для всех индивидуальных предпринимателей

За два года ее работы несколько десятков музыкантов, дизайнеров, фотографов и режиссеров собрали с ее помощью более 75 млн рублей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российская краудлендинговая платформа "Ко-Фи", работавшая для представителей креативного бизнеса, расширила свою деятельность и стала доступной для всех индивидуальных предпринимателей независимо от сферы деятельности. Об этом говорится в сообщении, распространенном "Ко-Фи".

"Краудлендинговая платформа "Ко-Фи", ранее созданная как площадка для поддержки российского креативного бизнеса, расширяет свою деятельность. Теперь все индивидуальные предприниматели вне зависимости от сферы деятельности могут привлекать финансирование напрямую от независимых инвесторов без залога и поручительств", - говорится в сообщении.

За два года работы платформы несколько десятков музыкантов, дизайнеров, фотографов и режиссеров собрали с ее помощью более 75 млн рублей.

Директор по маркетингу платформы "Ко-Фи" Яна Пономаренко, слова которой приводятся в сообщении, отмечает, что последние годы были сложными для бизнеса из-за пандемийных ограничений и глобальной неопределенности. При этом статистика показывает, что количество индивидуальных предпринимателей в России продолжает расти, говорит она.

"Перспективный бизнес всегда нуждается в дополнительных инвестициях, налоговых льготах, грантах и других мерах финансовой поддержки, чтобы масштабироваться и увеличивать прибыль. Привлечь средства традиционными способами не всегда просто, поэтому "Ко-Фи" решили сделать инструменты кредитования и инвестиций для бизнеса еще доступнее. Теперь привлечь инвестиции на платформе может любой предприниматель", - говорит Пономаренко.