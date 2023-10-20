В КРДВ назвали приоритетом для рыбной отрасли развитие внутреннего рынка

Директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Дмитрий Клюнеев отметил, что это "позволит достичь независимости от внешних факторов"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Развитие внутреннего рынка и обеспечение независимости от внешних факторов стало приоритетом для рыбной отрасли в РФ после снижения экспорта. Об этом ТАСС сообщил директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Дмитрий Клюнеев.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев ранее сообщал, что прибыль сектора рыбодобычи по итогам первого полугодия 2023 года сократилась в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 38,5 млрд рублей. По его словам, снижение прибыли началось еще в 2022 году "на фоне схлопывания важных экспортных рынков для российской рыбопродукции и существенного роста издержек".

"Внутренний рынок стал приоритетом для отрасли, и его развитие позволит достичь независимости от внешних факторов", - сказал Клюнеев.

Он пояснил, что экспортные рынки проходят переориентацию в связи с закрытием "одного из основных рынков (США - прим. ТАСС) сбыта краба, добываемого в Северном рыбохозяйственном бассейне". Рыбаки, по словам Клюнеева, находят выход из сложившейся ситуации путем популяризации российского мороженого краба на азиатских рынках и транспортировки его в живом виде Северным морским путем из арктических регионов в страны АТР. "Президентом России Владимиром Путиным даны поручения о выделении в 2023-2026 годах из федерального бюджета дополнительных ассигнований на субсидирование железнодорожных перевозок дополнительных видов водных биоресусров (рыбы и рыбной продукции)", - добавил он.

Также поручено разработать план мероприятий по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года, включая мероприятия по повышению доступности рыбной продукции для конечного потребителя, стимулированию глубокой переработки водных биоресурсов, развитии портовой и логистической инфраструктуры, популяризации потребления рыбной продукции.

Сенатор РФ, представитель от законодательного органа государственной власти Приморского края, член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева заявляла, что рыбодобывающие предприятия продолжают привлекать специалистов к работе в отрасли, и сокращение прибыли сектора рыбодобычи не приведет к снижению числа рабочих мест. По ее словам, в стране реализуются два этапа инвестиционных квот: строятся суда и перерабатывающие заводы.