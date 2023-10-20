Оператор МКС запустил номер службы поддержки для звонков по всей РФ

В "Мобильных коммуникационных системах" ранее сообщали о начале работы в роуминге практически по всей территории страны

ЛУГАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Оператор мобильной связи "Мобильные коммуникационные системы" (МКС), действующий в Луганской Народной Республике (ЛНР), запустил номер службы поддержки для звонков из других субъектов РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале МКС.

"Сегодня мы запускаем номер службы поддержки для звонков из-за пределов Луганской Народной Республики +7 (959) 555-0-959. Этот номер обеспечит более удобное взаимодействие с нами абонентов, которые путешествуют по территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

5 июля в пресс-службе МКС сообщали ТАСС, что оператор начал работать в роуминге практически по всей территории РФ.

18 июня 2015 года Министерство связи и массовых коммуникаций сообщило, что в ЛНР успешно запущен новый государственный республиканский сотовый оператор мобильной связи "Лугаком". C 1 июля 2022 года права и обязанности государственного унитарного предприятия ЛНР "Луганские коммуникации" и ООО "ЛТК", обеспечивающих работу в том числе и "Лугакома", перешли в ООО "Мобильные коммуникационные системы". В этот же день в ЛНР сообщили о появлении нового бренда - оператора МКС.