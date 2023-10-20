Ярославская область заключила соглашения с предприятиями АПК почти на 7 млрд рублей

Компания "Ярославский бройлер" планирует расширение производственных мощностей приема, очистки и хранения зерновых культур

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в пятницу подписал восемь инвестиционных соглашений с агропромышленными предприятиями региона, общий размер инвестиций в проекты составляет 6,9 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Документы направлены на развитие агрохозяйств, агротуризма, модернизацию производств, реализацию проектов по переработке сельхозпродукции, строительству инфраструктуры. Общий размер инвестиций - 6,9 млрд рублей. Будет создано более 550 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Компания "Ярославский бройлер" планирует расширение производственных мощностей приема, очистки и хранения зерновых культур, инвестиции составят 1 млрд рублей. С предпринимателем Нарине Макян подписано соглашение по комплексному развитию территорий "Глебовские агроусадьбы" с общим объемом инвестиций 3 млрд рублей. Угличская птицефабрика реализует проект по модернизации птицеводческого комплекса.

НИИ "Волга" построит завод по переработке отходов и продуктов молочного производства на территории региона. Компания вложит в проект 1,5 млрд рублей. Ярославский ликеро-водочный завод вложит 500 млн рублей в строительство складского комплекса с последующим переносом на его базу существующей производственной площадки. Управляющая компания "Гильдия" инвестирует 500 млн рублей в развитие агротуризма в историко-культурном комплексе "Шуваловский парк".

"Новые инвестиционные соглашения - это не только рост нашей экономики, но и развитие территорий и новые рабочие места. В этом году у нас есть серьезные достижения в сельском хозяйстве: ощутимые успехи в животноводстве, птицеводстве, растениеводстве. Мы собрали рекордное количество зерна. Расширяем и поддержку наших аграриев, по итогам года ее объем превысил 1 млрд рублей", - цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области Михаила Евраева.