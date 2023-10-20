ВЭБ профинансировал семь "фабричных" проектов в промышленности на 500 млрд рублей

Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский отметил, что с точки зрения бюджетной эффективности механизм Фабрики проектного финансирования в промышленности примерно от 28 до 40 раз эффективнее, чем требуемая субсидия

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. ВЭБ при помощи механизма Фабрики проектного финансирования профинансировал 26 проектов в промышленности, в том числе в газохимии - семь проектов общей стоимостью более 500 млрд рублей, рассказал первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский на Международном экспортном форуме "Сделано в России 2023".

"Сейчас у нас в промышленности, в том числе в газохимической отрасли, семь проектов общей стоимостью более 500 млрд рублей. К сожалению, не так много промышленных проектов. Безусловно, можем больше, можем лучше. Мы действительно в больших дискуссиях с Минфином постоянно находимся", - сказал Цехомский.

Он отметил, что с точки зрения бюджетной эффективности механизм Фабрики проектного финансирования в промышленности примерно от 28 до 40 раз эффективнее, чем требуемая субсидия. "С точки зрения бюджетной емкости и бюджетной потребности это один из самых эффективных продуктов, но при этом понятно, что сейчас, особенно в момент, когда у нас очень высокие ставки, он не очень комфортен для Минфина. Потому что с первого же момента в этом продукте возникает потребность в субсидировании. Это действительно большой вопрос. Может быть, продукт нам немножко подправить с учетом другого таргетирования инфляции, сейчас в базовом продукте инфляция заложена на уровне 4%", - рассказал он.

Цехомский добавил, что необходимо также обратить внимание на переориентацию экспорта на Восток, что требует инвестиций в логистическую инфраструктуру, и на возможную кооперацию с международными игроками, строительство промышленных объектов за рубежом, "что помогает сформировать новые производственные цепочки". "Здесь и новая возможность сбыта, и возможность упростить логистику для в том числе входящих на эти предприятия. То есть это тема построения таких хабов и поиска партнеров. Сейчас уже первые шаги делаются - и важно внимательно на эту тему посмотреть", - отметил первый зампред ВЭБ.РФ.

О форуме

Организатор форума - Российский экспортный центр, государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".