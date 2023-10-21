Минцифры изучает возможность проведения пилотной битвы роботов с ИИ

Соревнования проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами роботы наносят друг другу механический урон

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Минцифры РФ рассматривает возможность провести пилотную битву роботов с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщил журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в кулуарах чемпионата "Битва роботов".

"Мы обсуждаем, возможно ли в следующем году провести пилот по битве роботов с ИИ", - рассказал министр.

"Битва роботов" - это спортивно-технический чемпионат, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании и силе своих роботов. Соревнования проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами роботы наносят друг другу механический урон. Время одного поединка составляет три минуты, а жюри оценивает степень нанесенного роботами ущерба и определяет победителя. Согласно распоряжению правительства РФ, с этого года чемпионат будет проводиться в России ежегодно.