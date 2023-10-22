Объем производства ювелирных изделий и бижутерии в Москве вырос на 74%

За восемь месяцев 2023 года отгружено товаров более чем на 27 млрд рублей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Почти на 75% вырос объем производства ювелирных изделий и бижутерии в Москве за восемь месяцев текущего года по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"За восемь месяцев 2023 года предприятия города выпустили драгоценностей и бижутерии на 74% больше, чем за тот же период 2022 года. Отгружено товаров более чем на 27 млрд рублей", - привели в тексте слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что столичные ювелирные предприятия выпускают широкий ассортимент товаров. Это изделия из золота, серебра, жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней, а также бижутерия из металла, пластика, стекла.

В сообщении подчеркивается, что в Москве созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Город предлагает комплекс мер поддержки для предпринимателей, который включает в себя 20 инструментов. Также разработан комплекс антикризисных мер.