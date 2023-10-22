Миллер заявил, что "Газпром" в экономическом плане силен, как и прежде

Глава холдинга отметил, что компания абсолютно уверенно смотрит в будущее

ТАСС, 22 октября. "Газпром" в экономическом плане силен, как и прежде, и абсолютно уверенно смотрит в будущее. Об этом заявил глава холдинга Алексей Миллер в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Абсолютно уверенно [смотрим в будущее], и могу сказать, что мы и в настоящее время себя чувствуем абсолютно уверенно, и компания надежно исполняет все свои обязательства. И могу сказать, что в экономическом плане мы также сильны, как и прежде", - сказал он.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль "Газпрома", приходящаяся на акционеров компании, по международным стандартам финансовой отчетности по итогам I полугодия 2023 года составила 296,2 млрд рублей против 2,5 трлн рублей годом ранее. Снижение чистой прибыли в компании во многом связали с влиянием курсовых разниц по финансовым статьям на фоне снижения курса рубля к доллару и евро.

Также "Газпром" в первом полугодии сократил добычу газа на 25%, до 179,45 млрд куб. м. Снижение добычи газа компания объясняет "принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа".