Эксперт: СМП после нефтегаза может стать крупнейшим источником доходов РФ в Арктике

Морские транспортные услуги могут превратиться в крупнейшую после нефтегазового сырья статью экспорта Арктической зоны России, заявил профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Фадеев

МУРМАНСК, 22 октября. /ТАСС/. Морские перевозки по Северному морскому пути (СМП) с его развитием в будущем могут стать для России одним из крупнейших источников экспортных доходов арктических проектов наряду с нефтегазовой отраслью. Такое мнение высказал ТАСС доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Фадеев.

"Транзит грузов через Севморпуть - новый источник доходов для бюджета России. Морские транспортные услуги могут превратиться в крупнейшую после нефтегазового сырья статью экспорта Арктической зоны РФ. При грамотной стратегии участия в международных арктических проектах Россия, позиционируя себя в качестве евразийского морского транспортного государства, сможет получить крупный источник доходов", - сказал Фадеев.

Он добавил, что уже на начальном этапе успешный опыт международных транзитов доказывает эффективность морских перевозок грузов крупнотоннажными судами по Севморпути и позволяет операторам месторождений делать выбор в пользу экспорта по морю вместо строительства новых веток трубопроводов. "Контейнеровоз "New New Polar Bear" - первое международное судно в новейшей истории России, которое прошло по Северному морскому пути. Маршрут следования: Петербург - Шанхай - Петербург. Можно сколько угодно политизировать российские арктические проекты, но зарубежный бизнес невозможно заставить делать то, чего он не хочет", - пояснил Фадеев.

Геополитика как фактор развития Севморпути

Эксперт отметил, что текущая геополитическая обстановка на Ближнем Востоке создает в восточной части акватории Средиземного моря существенные риски, ведущие к увеличению стоимости фрахта судов, повышению себестоимости перевозимой продукции и, как следствие, снижению ее конкурентоспособности на товарных рынках.

"Дальнейшее обострение ситуации ставит под угрозу безопасное использование Суэцкого канала в целом, выполняющего сегодня функцию главной транзитной грузовой артерии в мире. Использование трассы Севморпути в свете данных событий выступает для транзита грузов весьма перспективным решением по безопасности, скорости и экономической выгоде. Короткий путь снижает расходы на топливо и фрахт судна, что влияет на стоимость груза. Помимо стабильной обстановки в целом в арктическом регионе, одним из дополнительных преимуществ использования Северного морского пути является малая вероятность пиратских нападений", - уточнил Фадеев.

По его мнению, федеральное правительство осознает важность грузоперевозок на севере России. В соответствии с недавно принятым планом развития Северного морского пути до 2035 года, в инфраструктуру арктической магистрали планируется инвестировать 1,8 трлн рублей. Ожидается, что итогом таких инвестиций станет существенный рост грузопотока: в 2024 году - 80 млн тонн, в 2030 -150 млн тонн, а к 2035 - более 200 млн тонн. "Несмотря на существующие макроэкономические и внешнеполитические вызовы, за 2022 год по арктическим морям было доставлено чуть более 34 млн тонн грузов, что на 3% больше, чем в 2021 году и на 2 млн тонн превысило целевой показатель федерального проекта по развитию СМП. То есть, интерес к арктическим морским перевозкам по-прежнему сохраняется", - заключил Фадеев.