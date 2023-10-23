Приморский край и китайская Ляонин договорились о сотрудничестве

Губернатор Олег Кожемяко выразил надежду на углубленное сотрудничество в области судостроения и железнодорожных перевозок

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и секретарь парткома провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) Хао Пэн договорились продвигать российско-китайское сотрудничество по нескольким направлениям. Об этом сообщило генеральное консульство РФ в городе Шэньян.

В Telegram-канале дипломатической миссии уточняется, что встреча состоялась 18 октября в ходе визита делегации Ляонина в Россию. Как заявил Хао Пэн, межрегиональное взаимодействие - "важная часть практической кооперации Китая и РФ, в которой присутствует широкий консенсус по многим вопросам". По его словам, необходимо постоянно углублять китайско-российское сотрудничество по ключевым направлениям, наращивать двустороннее взаимодействие в области сельского хозяйства, логистики и транспорта, сырьевых поставок, укреплять культурно-гуманитарные контакты.

"Между Приморским краем и Ляонином существует огромный потенциал сотрудничества. Большое значение имеет открытие авиарейса Владивосток - Далянь, - подчеркнул Кожемяко. - Мы надеемся, что обе стороны смогут осуществлять углубленное сотрудничество в области судостроения и технического обслуживания судов, железнодорожных перевозок и по другим направлениям".

Губернатор напомнил, что Приморский край богат сельскохозяйственными, рыбными, минеральными и другими ресурсами, выразил готовность развивать торговлю с Ляонином в этих областях. "Мы будем активно модернизировать портовую инфраструктуру и трансграничную логистику, продвигать туристические, молодежные, спортивные обмены. Предоставим ляонинским предприятиям льготные условия работы и гарантии высокого качества обслуживания", - уточнил он.

Стороны подписали соглашения между Ляонинской балетной труппой и Приморской сценой Мариинского театра, Даляньским университетом иностранных языков и Дальневосточным федеральным университетом, китайским транспортным оператором Dalian Gangyidu Cold Chain Logistics и российской компанией "Норебо".

Согласно официальным данным, за январь - сентябрь товарооборот Ляонина с РФ вырос на 82% в годовом исчислении (до 42 млрд юаней, или примерно $5,85 млрд по текущему курсу), в том числе экспорт из провинции достиг $1,5 млрд (рост на 41%). Россия открыла в этом китайском регионе 40 новых предприятий с иностранным капиталом - в 7 раз больше, чем годом ранее.