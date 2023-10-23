В Хабаровском крае за год урожай картофеля и овощей увеличился в 1,2-1,6 раза

Расширили также посевные площади на 250-300 га

ХАБАРОВСК, 23 октября. /ТАСС/. Аграрии в Хабаровском крае увеличили объемы производства картофеля и овощей, сообщил ТАСС консультант отдела растениеводства управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Фирстов.

"Отмечена тенденция роста посевных площадей под картофелем и овощами в организованном секторе к уровню прошлого года на 250-300 га. <...> Увеличены объемы производства картофеля и овощей. Картофель практически собран с полей, накопано около 12,1 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше результатов прошлого года, а овощей - более 6,5 тыс. тонн, что в 1,2 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года", - сказал Фирстов.

Он уточнил, что площади посевных под овощи - капусту, свеклу, огурцы, помидоры, картофель - расширены, в том числе за счет мер господдержки. С 2022 года губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поддержана инициатива о выделении грантов по этому направлению.

В целом, добавил собеседник агентства, посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий на уровне прошлого года - это около 58 тыс. га. Уборочная кампания этого года проходит в оптимальные агротехнические сроки. Убраны все ранние зерновые культуры, сказал Фирстов. Урожайность по ним немного уступает прошлому году из-за высокой влажности и задержки посевной кампании на 1,5-2 недели по погодным условиям во время вегетации. "Вместе с тем собранного зерна достаточно хозяйствам, чтобы обеспечить потребность крупного рогатого скота в концентрированных кормах на зимне-стойловый период содержания 2023-2024 годов", - уточнил он.

Сейчас в регионе убирают сою, на подходе сбор поздних сортов капусты на хранение и засолку, уборка кукурузы на зерно.