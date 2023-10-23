РБК: банки не поддержали доступ спецслужб к данным клиентов

Соответствующий законопроект нарушает конституционные права граждан РФ, отметило издание

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Банки не поддержали законопроект, который позволяет силовым структурам получать прямой доступ к базам данных клиентов для корректировки сведений о сотрудниках спецслужб. Документ нарушает конституционные права граждан РФ, сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР), которое направлено в Минцифры и председателю комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну. Подлинность письма подтвердил изданию представитель АБР.

В законопроекте, внесенном в Госдуму в августе 2023 года, говорится, что Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД могут получить права на доступ, в том числе удаленный, к различным информационным системам и базам данных для редактирования или удаления сведений о сотрудниках спецслужб, которые являются клиентами этих организаций. Эта мера необходима для обеспечения защиты информации об отдельных категориях лиц, работающих в силовых ведомствах. Эти категории должны быть определены указом президента России, следует из пояснительной записки.

Аппарат правительства перенаправил запрос РБК в Минцифры. В министерстве сообщили, что письмо АБР туда пока не поступило. "Согласно законопроекту, силовые структуры будут взаимодействовать с информационными системами строго в соответствии с порядком, который установит правительство. Таким образом будут учтены все возможные риски", - сообщили в Минцифры. Кроме того, министерство упомянуло, что речь в документе идет о доступе не ко всем информационным системам, а только к тем, которые будут включены в специальный реестр.

Представители банковской отрасли выступают против законопроекта, так как считают, что из-за удаления или редактирования сведений о ведомственной принадлежности сотрудников спецслужб возникает риск ненадлежащей идентификации клиента и оценки комплаенс-риска. Также, согласно законопроекту, спецслужбы наделяются правом контролировать обработку персональных данных сотрудников силовых структур. Банки считают это требование избыточным, так как эти функции осуществляет Роскомнадзор. В связи с этим кредитные организации считают, что законопроект нуждается в существенной переработке, пишет РБК.

В качестве альтернативы банки предлагают построить взаимодействие со спецслужбами через ФНС или ЦБ. Кроме того, при открытии счетов можно дополнить сведения о клиенте информацией о том, что он является сотрудником спецслужб, считают в АБР.