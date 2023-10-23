Володин заявил, что ялтинский форум способствует развитию предпринимательства

По мнению председателя Госдумы, инициативы участников должны быть реализованы "в интересах людей и содействовать укреплению экономического сотрудничества"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Ялтинский международный форум способствует развитию предпринимательства и реализации перспективных проектов. Об этом говорится в обращении председателя Госдумы Вячеслава Володина, которое зачитал на открытии форума первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

"Приветствую вас на Ялтинском форуме, который способствует развитию предпринимательства и реализации перспективных проектов. В программе форума - встречи, дискуссии, конференции, круглые столы, заседание Крымско-африканского делового совета. Вам предстоит обсудить актуальные вопросы социально-экономической повестки", - говорится в обращении.

По мнению Володина, важно, чтобы инициативы участников форума были реализованы "в интересах людей и содействовали укреплению экономического, гуманитарного сотрудничества, упрощению международных связей в условиях современных вызовов".

Председатель Госдумы пожелал участникам конструктивной работы.

Ялтинский международный форум проходит 23 и 24 октября в Москве. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.