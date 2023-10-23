На Украине заявили о потере более $40 млрд за полтора года

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что если не начать финансово поддерживать производителей, в следующем сезоне их число уменьшится

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Украинские товаропроизводители в аграрной сфере за полтора года потеряли более $40 млрд. Об этом сообщил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

В эфире телеканала "Рада" Марчука спросили, сколько Украина потеряла средств "за эти больше чем полтора года".

"В этом сезоне за счет проседания цены украинские товаропроизводители потеряли уже более $3,5 млрд. Если смотреть в целом <...> сумма насчитывается более $40 млрд", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Марчук добавил, что если на Украине не начнут искать возможности финансово поддержать производителей, в следующем сезоне их число будет уменьшаться.

В конце августа Марчук сообщал, что аграрии Украины сократят посевные площади под озимые культуры на 30% в случае отсутствия экспорта зерна по Черному морю. "Если у нас не возобновится экспорт через порты Черного моря, то украинские товаропроизводители вынуждены будут сократить посевные площади под озимые на 30% или вообще не работать в этом сезоне, так как их хранилища будут заполнены нынешним урожаем", - сказал он.

О зерновой сделке

Россия 17 июля отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.

Минобороны РФ заявило, что Россия с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Тем не менее в Москве подчеркивают, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.