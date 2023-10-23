"Россети" обеспечили электроэнергией научно-технический центр "Новатэка" в Тюмени

Для надежного электроснабжения объекта энергетики "Россети Тюмень" построили распределительный пункт 10 кВ и проложили две кабельные линии электропередачи

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" обеспечила электроэнергией новый научно-технический центр "Новатэка" в Тюмени, говорится в сообщении электросетевого холдинга.

Для надежного электроснабжения объекта энергетики "Россети Тюмень" построили распределительный пункт 10 кВ и проложили две кабельные линии электропередачи, уточняется в сообщении. Мощность присоединения составила 2 МВт. Питание обеспечит подстанция 110 кВ "Алебашево".

На базе научно-технического центра одной из крупнейших газовых компаний России будут открыты кернохранилище для образцов горных пород и лаборатория по изучению скважин и пластовых флюидов, поясняют "Россети". Основным направлением деятельности новых площадок станут исследования и проектные работы в области геологии.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.