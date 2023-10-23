Эксперт: переход на унифицированные коммуникационные платформы стал устойчивым трендом

Коммерческий директор компании "Вебинар Технологии" Антон Телегин отметил, что бренд "МТС Линк" также стал результатом объединения сервисов компании в единую платформу

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Выбор крупных компаний в пользу унифицированных коммуникационных платформ, объединяющих чаты, звонки, вебинары и другие онлайн-сервисы на единой платформе, стал устойчивым мировым трендом. Об этом заявил ТАСС коммерческий директор российской IT-компании "Вебинар Технологии" (бренд "МТС Линк") Антон Телегин.

"Унифицированные коммуникации - это мировой тренд. По данным Fortune Business Insights, совокупный среднегодовой темп роста рынка UCaaS-услуг - 13,4%. От разрозненных сервисов к единым платформам переходят все мировые технологические гиганты", - сказал Телегин.

Он отметил, что бренд "МТС Линк", о создании которого было объявлено на прошлой неделе (прежний бренд - Webinar), также стал результатом объединения сервисов компании в единую платформу. "Все наши IT-решения для делового общения будут объединены под UCaaS-брендом "МТС Линк", - сообщил спикер.

Рабочие процессы в компаниях становятся более динамичными, и характер коммуникаций меняется, отметил он. "Компаниям уже недостаточно получить набор разрозненных приложений, их сотрудники не хотят тратить время на переключение между платформами - необходимо непрерывно обмениваться информацией в разных форматах, не отвлекаясь на интерфейсы. Коммуникации в онлайне должны стать такими же или даже более эффективными, чем в офлайне", - пояснил Телегин.

Также растет актуальность использования искусственного интеллекта, который внедряется в коммуникационные платформы. Кроме того, разработчики уделяют все большее внимание технологиям гибридных коммуникаций для объединения офисных и удаленных работников в единое цифровое пространство, рассказал эксперт.

"Важное направление, которое продолжит развиваться, это гибридные коммуникации. Объединить в едином цифровом пространстве офисных и удаленных сотрудников, дать им равные возможности вовлечения в рабочий процесс, позволить взаимодействовать между собой - одна из важнейших и технологически сложных задач разработчиков", - сказал собеседник агентства.

"Единое окно" как тренд

Телегин рассказал, что его компания начала движение к унифицированным коммуникациям еще до пандемии COVID-19, а после присоединения к экосистеме МТС в 2022 году процесс ускорился. Обмен экспертизой с крупной телеком-компанией позволил приблизиться к созданию единой платформы.

В частности, проведена интеграция с ведущими сторонними почтовыми сервисами, реализована технология единого входа. В платформу встраиваются различные инструменты для продуктивности встреч - заметки, автоматическая транскрибация, все это доступно в "едином окне", подчеркнул Телегин.

"В окне встречи команды могут работать с разными видами документов и презентаций. Мы завершили сделку по приобретению сервиса онлайн-досок Jespo и теперь развиваем этот продукт внутри своей экосистемы: работа с досками также доступна во время онлайн-мероприятий. Все решения бесшовно встраиваются в процесс коммуникаций", - сообщил он.

По его словам, компания также начала тестирование собственного корпоративного мессенджера, который станет частью экосистемы "МТС Линк".

"Переписка занимает важнейшую часть ежедневного рабочего процесса, и нам важно, чтобы клиенты всегда могли обмениваться сообщениями и файлами по безопасному и удобному каналу", - рассказал Телегин.

Также компания готовит запуск комплексного решения для проведения онлайн-мероприятий в переговорных комнатах, добавил собеседник агентства.