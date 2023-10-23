Монголия может начать прямые поставки кашемира в Россию

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила для обеспечения прямых поставок на российский рынок производимых в Монголии изделий использовать платформы интернет-торговли

УЛАН-БАТОР, 23 октября. /ТАСС/. Монголия может начать прямые поставки в Россию изделий из кожи и кашемира. Об этом по итогам межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству сказала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

"Предлагаем для обеспечения прямых поставок на российский рынок производимых в Монголии изделий из кожи и кашемира использовать российские платформы интернет-торговли, например Ozon", - сказала она.

По ее словам, по результатам заседания комиссии стороны также договорились активизировать проработку временного соглашения с Евразийским экономическим союзом о создании зоны свободной торговли. "Пока документ не подписан", - уточнила она.