ГК "Астра" открыла в омском вузе первую в Сибири лабораторию отечественных IT-продуктов

Руководитель департамента образования ГК "Астра" Федор Кирдяшов отметил, что одним из приоритетов компании является подготовка качественных IT-кадров

ОМСК, 23 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Астра" открыла в Омском государственном автомобильно-дорожном университете первую в Сибири лабораторию инфраструктурного ПО, где студенты будут учиться работать с отечественными IT-продуктами. Об этом сообщила пресс-служба правительства Омской области.

"ГК "Астра" объявила о запуске лаборатории инфраструктурного ПО в Омской области. Она открылась на базе Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ). Проект создан при поддержке Министерства цифрового развития и связи Омской области. Отечественный разработчик реализовывал его в сотрудничестве со своим партнером - DA IT Company. Это первая такая лаборатория в Сибирском федеральном округе", - говорится в сообщении.

Руководитель департамента образования ГК "Астра" Федор Кирдяшов отметил, что одним из приоритетов компании является подготовка качественных IT-кадров. "И основной акцент сейчас мы делаем именно на ключевые регионы. Открытие в Сибири "Астра-лаборатории" позволит повысить уровень экспертизы IT-специалистов в части работы с отечественными решениями. Это поможет ускорить процесс импортозамещения в СФО", - уточнил он.

По словам министра образования Омской области Ивана Кротта, студенты, научившиеся работать с отечественными IT-продуктами, смогут решать в регионе важные задачи по обеспечению качественного импортозамещения и информационной безопасности. "Нам очень нужны такие специалисты. Мы планируем развивать данное направление в образовании и будем стремиться организовывать такие лаборатории на площадках других вузов региона", - приводит слова министра пресс-служба.

В "Астра-лаборатории" будут обучать и сертифицировать студентов по программным продуктам "Группы Астра". Подготовка предполагается по следующим дисциплинам: операционные системы, вычислительные сети, информационная безопасность. Обучающиеся будут проходить практику и участвовать в проектах "Астра-карьера" и "Астра-стипендия". В 2023-2024 учебном году продукты этой компании начнут изучать более 100 студентов.