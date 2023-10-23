23 октября, 13:00,
обновлено 23 октября, 13:06
Санкции в отношении России

"Трансмашхолдинг" планирует перерегистрироваться в Москве до конца года

ТМХ также намерен до конца года оспорить санкции США против "Метровагонмаша"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует перерегистрировать свой бизнес в Москве до конца года. Об этом журналистам сообщил гендиректор ТМХ Кирилл Липа.

"До конца года. Москва", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В августе Липа сообщил, что компания планирует осуществить перерегистрацию компании с Кипра.

Также ТМХ намерен до конца года оспорить санкции США против "Метровагонмаша". "Подадим [необходимые документы] - до конца года, в OFAC (Управления по контролю за иностранными активами Минфина США - прим. ТАСС)", - сказал Липа.

США ввели санкции против входящей в ТМХ компании "Метровагонмаша" в мае 2023 года.

ТМХ - лидер среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и инжиниринга до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением.

В структуру холдинга входят 16 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении РоссииМосква
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