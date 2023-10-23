Chevron приобретает конкурента Hess за $53 млрд

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Американская нефтегазовая компания Chevron достигла договоренности о приобретении конкурента корпорации Hess за $53 млрд. Общая сумма сделки, включая долг, достигает $60 млрд, говорится в заявлении Chevron.

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2024 года. Ее реализация позволит корпорации "укрепить долгосрочные показатели и расширить портфель за счет активов мирового класса", заявил глава Chevron Майк Вирт.

Ранее в интервью Financial Times Вирт, как отмечает издание, раскритиковал прогнозы Международного энергетического агентства, согласно которым спрос на ископаемое топливо достигнет пика к концу этого десятилетия. "Я не думаю, что они хоть сколько-нибудь правы, - отметил он. - Можно строить сценарии, но мы живем в реальном мире и должны распределять капитал для удовлетворения реальных потребностей".

Тем самым Chevron "удвоил свою ставку на то, что спрос на ископаемое топливо останется устойчивым в ближайшие десятилетия", говорится в статье.