27 октября, 10:33,
обновлено 27 октября, 11:00

ЦБ улучшил прогноз по росту кредитования физлиц и юрлиц в 2023 году

Он увеличился до 16-19% с 14-18% ранее

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Банк России улучшил прогноз по росту кредитования населения и компаний в 2023 году, а также прогноз по ипотечному кредитованию в РФ, следует из обновленного среднесрочного прогноза Банка России.

Так, прогноз роста кредитования компаний на 2023 год повышен до 16-19% с 14-18% ранее, населения - до 20-23% с 15-19%. Прогноз роста ипотечного кредитования в РФ на 2023 год повышен до 24-27% с прежних 17-21%.

При этом, согласно данным ЦБ, регулятор понизил прогноз роста кредитования физических и юридических лиц на 2024 год, а также ипотечного кредитования в РФ. Теперь Банк России ожидает роста кредитования населения и компаний в 2024 году на уровне 5-10% (после 7-12% в сентябрьском прогнозе). Ожидаемый рост ипотечного кредитования в РФ на 2024 год понижен до 7-12% с 9-14% в прошлом прогнозе.

Прогноз на 2025 год ЦБ оставил без изменений: рост кредитования населения и компаний ожидается на уровне 8-13%, ипотечного кредитования - на уровне 10-15%. 

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