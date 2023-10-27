27 октября, 11:19

В Райффайзенбанке сообщили об устранении сбоя в обработке операций по картам

Платежи проходят в штатном режиме

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Все платежи по картам Райффайзенбанка вновь проходят в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Наблюдались кратковременные технические неполадки при обработке карточных операций. В связи с этим некоторые клиенты могли столкнуться со сложностями в проведении операций по картам в течение 50 минут. Проблема уже устранена, все платежи проходят штатно", - сказали в пресс-службе.

При этом перебоев в работе приложения "Райффайзен онлайн" не было, уточнили в кредитной организации. 

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