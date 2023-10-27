На Украине предложили запретить программу 1С

При ее создании "использован программный код, написанный на языке страны-агрессора", говорится в соответствующей инициативе

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Закон о запрете использования на Украине российской программы бухгалтерского и налогового учета 1С внесен на рассмотрение в парламент Украины. Автором инициативы стал депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьян Заблоцкий.

В проекте закона, размещенном на сайте Рады, говорится: "Запретить продажу, на территории Украины, программного обеспечения <...> для налогового и бухгалтерского учета, при создании которого был использован программный код, написанный на языке страны-агрессора (так украинские власти официально именуют Россию - прим. ТАСС)". В законопроекте предлагается ввести за использование русскоязычных бухгалтерских программ на Украине штраф в размере 100 минимальных зарплат, что на данный момент составляет $24,5 тыс.

В тексте законопроекта не упоминается программа 1С, однако в пояснительной записке к нему, также размещенном на сайте Рады, говорится, что речь идет прежде всего об этой программе.

В пояснительной записке Заблоцкий отмечает, что большинство украинских частных компаний предпочитают российские программы для бухгалтерского учета. Он констатирует, что это происходит несмотря на то, что еще в 2017 году власти Украины ввели санкции против российской компании - разработчика программы 1С и запретили использование ее продуктов в государственном секторе. "Несмотря на введенные санкционные меры <...> субъекты хозяйствования не перестали использовать российскую 1C и ее аналоги. На Украине сохранилось их доминирующее положение на рынке, более 80% бизнеса (с объемом услуг на сумму более полумиллиарда гривен) так или иначе остаются пользователями и продолжают покупать программное обеспечение для налогового и бухгалтерского учета, программный код которых написан на языке страны-агрессора", - констатировал в пояснительной записке депутат.