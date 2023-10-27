Правительство РФ выделило 1 млрд рублей на строительство райбольницы в Чечне

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год

ГРОЗНЫЙ, 27 октября. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей выделено из федерального бюджета на строительство больницы в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики. Распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

"Выделить в 2023 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 1 031 130 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации в целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики для софинансирования капитальных вложений в объект капитального строительства "Строительство Ачхой-Мартановской ЦРБ" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", - говорится в сообщении.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Минздраву России поручено обеспечить соглашение о предоставлении субсидии с правительством региона не позднее 30 календарных дней после издания настоящего распоряжения.