В Калуге намерены создать технопарк по выпуску БПЛА, электродвигателей и автокомпонентов

По словам главы региона Владислава Шапши, предстоит подготовка производственной площадки с территорией в 12 га

ТАСС, 27 октября. Проект нового технопарка "Азаровский", который создадут на базе Калужского завода автомобильного электрооборудования и будет в том числе выпускать беспилотные летательные аппараты, представили на международной деловой конференции и выставке InRussia на Ставрополье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

"Представили проект создания нового технопарка "Азаровский" на базе Калужского завода автомобильного электрооборудования. Специализация нового технопарка - производство электродвигателей, автокомпонентов, БПЛА", - сказал глава региона.

Он добавил, что проект получил положительную оценку экспертов. "Следующий шаг - подготовка производственной площадки с территорией в 12 га. Предстоит выполнить реконструкцию зданий, подготовить транспортную и коммунальную инфраструктуру. Рассчитываем на федеральную поддержку проекта", - уточнил Шапша.

По его словам, в новом технопарке планируется создать 230 рабочих мест. Сроки реализации проекта и суммы предполагаемых инвестиций не называются.

Международная деловая конференция и выставка InRussia проходила 26-27 октября на площадке крупнейшего многофункционального выставочного центра "Минводы экспо" в Ставропольском крае. В мероприятии участвовало более 3 тыс. человек из регионов России и более десяти стран, в том числе Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Ирана, Китая, Турции. Деловая программа включала в себя панельные дискуссии и тематические сессии по вопросам выстраивания международного промышленного диалога, торгово-логистических цепочек, развития технологического партнерства, а также индустриальных парков и особых экономических зон.