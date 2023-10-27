Международный сельхозконгресс ASIAEXPO на Кубани собрал около 6 тыс. гостей

Участниками конгресса стали 44 страны

СИРИУС /Федеральная территория/, 27 октября. /ТАСС/. Около 6 тыс. человек посетили первый Международный сельхозконгресс ASIAEXPO 2023, прошедший в трехдневном формате на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Участниками конгресса, проведенного с целью интеграции международного сотрудничества в сфере АПК в условиях глобальной переориентации рынков, стали 44 страны, сообщил генеральный директор "Азияэкспо" Игорь Милованов.

"Конгресс, который открылся на площадке "Сириуса" в среду, посетили за три дня около 6 тыс. человек, в его заседаниях приняло участие более 270 спикеров. <…> Участниками конгресса стали 44 страны, 354 компании, около 100 экспонентов из России, Китая, Индии, Турции, Ирана, Белоруссии и стран Африки", - сказал Милованов, подводя итоги конгресса.

Он отметил, что выставка продемонстрировала множество секций по сельхозтехнике, машиностроению, оборудованию, сельхозкормам, пищевым добавкам для животных и птиц. Большими стендами был представлен ряд российских предприятий, в частности завод "Ростсельмаш", коллективными стендами - компании Индии, Ирана и Турции. Арендованные под выставку площади конгресса превысили 12 тыс. кв. метров, в дальнейшем их планируется увеличить их в три раза.

По словам гендиректора "Азияэкспо", эффективность конгресса утвердила организаторов в планах сделать его ежегодным. Получена обратная связь от партнеров-экспонентов. Дальнейшая работа с ними будет позиционирована не только как участие, но и как поддержка в продвижении на российских рынках и выход на международные.

Международный сельхозконгресс ASIAEXPO, который проходил в "Сириусе" по пятницу, был представлен как площадка для интеграции международного сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса в условиях глобальной переориентации рынков.

О территории "Сириус"

Федеральная территория Сириус расположена на черноморском побережье Сочи, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года и где находится основной комплекс олимпийских объектов. С 2015 года на базе олимпийской инфраструктуры развивается образовательный центр "Сириус". Сейчас площадь городского округа Сириус 1 400 га. Населенный пункт находится в Имеретинской низменности, в междуречье Мзымты и Псоу, окружен Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. На этой территории находятся спортивные объекты, отели, порт "Имеретинский" и железнодорожный вокзал.