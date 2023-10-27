В Москве застройщики чаще всего интересуются обновлением правил землепользования

С начала года за консультацией по этому вопросу обратились 723 раза

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Специалисты единого контакт-центра (ЕКЦ) стройкомплекса правительства Москвы предоставляют консультации застройщикам по вопросам внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). С начала 2023 года за такой консультацией обратились 723 раза, запрос занимает первое место по популярности среди процедур в градостроительной сфере, сообщил руководитель департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы Сергей Левкин.

"Это крайне важный для города документ, устанавливающий разрешенные параметры строительства в отношении любого земельного участка в Москве. Благодаря этому документу столица развивается гармонично", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он пояснил, что в ЕКЦ можно получить консультацию по интересующему застройщика земельному участку. Специалисты проверят его на наличие возможных ограничений на строительство, уточнят предельно допустимую высотность и плотность на участке, а также объяснят причину отказа при рассмотрении документов в случае необходимости. Для получения консультации потребуется кадастровый номер или адрес участка.

"В ЕКЦ подчеркнули, что для выбора цели внесения изменений в ПЗЗ важно четко понимать, каких параметров коснутся изменения: границ территориальных зон и подзон или размеров земельных участков и допустимых параметров строительства. Также меняться может вид допустимого использования земельных участков и зданий или показатель доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры для населения. После этого на портале mos.ru в разделе "Услуги" необходимо подать электронное заявление", - добавили в пресс-службе ДГП.

Обратиться в ЕКЦ можно по телефону 8 (499) 401-01-01 с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а также оставив голосовую заявку на телефонную линию в любое время суток, написав письмо на адрес электронной почты help@str.mos.ru или заполнив электронную форму на сайте стройкомплекса и портале "СтроимПросто".