В Красноярском крае в развитие двух птицефабрик инвестируют около 1,7 млрд рублей

На заводах также будут созданы мощности для производства свыше 18 тыс. тонн в год основных видов пищевой продукции, отметил министр сельского хозяйства региона Илья Васильев

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Около 1,7 млрд рублей вложат до 2026 года в развитие двух птицефабрик Красноярского края. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Васильев.

"Развитие предприятия Шушенская птицефабрика - объем инвестиций 577 млн рублей до 2026 года, "Енисейагросоюз" в Сухобузимском районе - объем инвестиций до 2025 года 1,1 млрд рублей", - сообщил Васильев.

По его словам, за счет реализации инвестпроектов Шушенская птицефабрика увеличит производство мяса птицы на 4,45 тыс. тонн в год, а "Енисейагросоюз" - мяса бройлера на 4,28 тыс. тонн в год. Также будут созданы мощности по производству основных видов пищевой продукции. Они составят 18,47 тыс. тонн в год.

"Енисейагросоюз" и Шушенская птицефабрика - крупнейшие производители мяса птицы в регионе. В 2022 году предприятие из Сухобузимского района произвело 18,1 тыс. тонн птицы, птицефабрика - 12,1 тыс. тонн.

25 октября на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин заинтересовался причинами роста цен на мясо птицы и потребовал от кабмина оперативной реакции. Минсельхоз предложил запретить вывоз из России отдельных видов мяса птицы сроком на шесть месяцев.