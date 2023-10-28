Объем торговли между Туркменией и Турцией за девять месяцев составил $2,1 млрд

Он превысил показатель за 2022 год

АШХАБАД, 28 октября. /ТАСС/. Товарооборот между Туркменией и Турцией за девять месяцев этого года составил $2,1 млрд, превысив показатель за весь прошлый год. Об этом сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

"Хочу особо отметить, что в последние годы значительно возросло торгово-экономическое сотрудничество между Туркменистаном и Турцией. Если в прошлом году объем двустороннего товарооборота превысил $2 млрд, то за девять месяцев текущего года этот показатель составил $2,1 млрд", - приводит его слова официальная газета "Туркменистан".

По словам Йылмаза, в прошлом году 19% турецкого экспорта в Туркмению составило электрооборудование, 10% - металлопродукция, 8% - промышленное оборудование и запчасти, 4% - средства производственного назначения. "Наши страны поставили цель - довести объем двусторонней торговли до $5 млрд. Нынешние результаты показывают, что мы приближаемся к этой цели", - добавил он.

В марте этого года председатель Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщал, что Турция с 2000 года реализовала в Туркмении проекты на общую сумму $110,4 млрд.