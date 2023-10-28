Правительство компенсирует регионам затраты на тушение лесных пожаров

На эти цели направят 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Кабмин направит 2,5 млрд рублей 11 регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров, произошедших в 2023 году. Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на распоряжение, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Более 2,5 млрд рублей будет направлено регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров, случившихся в 2023 году. <...> Средства выделены из резервного фонда правительства и поступят в 11 субъектов. Это Якутия, Алтайский, Красноярский и Хабаровский края, Амурская, Курганская, Магаданская, Свердловская, Томская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ" - говорится в сообщении.

Вопрос о выделении финансирования был одобрен на заседании правительства в пятницу.

Чтобы справиться со стихией, сократить риски для жителей и населенных пунктов, на некоторых территориях вводили режим чрезвычайной ситуации, задействовали спасательные подразделения, использовали автомобильную и авиационную технику. В результате весной и летом 2023 года расходы этих регионов превысили ранее выделенное бюджетное финансирование на борьбу с лесными пожарами.