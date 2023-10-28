Ядерное топливо из России доставили на АЭС в Венгрии по маршруту в обход Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что в 2023 году это уже третья партия ядерного топлива, изготовленного на предприятиях Росатома

БУДАПЕШТ, 28 октября. /ТАСС/. Венгрия получила из России очередную партию ядерного топлива для АЭС в Пакше по маршруту через Болгарию и Румынию в обход Украины. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в 2023 году это уже третья партия ядерного топлива, изготовленного на предприятиях Росатома и доставленного на атомную станцию на берегу Дуная.

"На АЭС "Пакш" создан запас топлива на достаточно долгий период", - отметил глава МИД. Он уточнил, что поставка тепловыделяющих элементов осуществлялась из России на судне по Черному морю в болгарский порт Варна, а затем по железной дороге через Болгарию и Румынию в Венгрию. "При этом строго соблюдались все необходимые меры безопасности", - подчеркнул Сийярто.

Он также заявил, что поставка российского топлива будет продолжаться в соответствии с контрактом между подразделением венгерской компании MVM, управляющим АЭС в Пакше, и Росатомом. "Это гарантирует безопасную и предсказуемую работу атомной станции", - добавил министр в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Энергетика и политика

Сийярто назвал отличным сотрудничество с российскими партнерами, отметив высокое качество ядерного топлива и строгое соблюдение сроков поставок. "И если я правильно понимаю, то другие страны Центральной Европы, несмотря на настойчивые уговоры Запада, также продолжают работать с российским поставщиком топлива" для своих АЭС, сказал глава МИД.

По его словам, для эксплуатации атомных станций "нужны топливные элементы, а не политические заявления". "Ядерная энергетика - это та область, где нет места ни политике, ни геополитике, ни санкциям", - сказал Сийярто.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит введения Евросоюзом санкций против организаций и предприятий российской ядерной энергетики.

О станции в Пакше

Министр также отметил, что единственная в Венгрии атомная станция в Пакше вносит большой вклад в обеспечение энергобезопасности страны. На ее долю приходится половина всей вырабатываемой и примерно треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Ядерная энергетика позволяет существенно уменьшить зависимость от "совершенно иррациональных" колебаний цен на международных энергетических рынках, напомнил Сийярто.

Станция в Пакше была построена советскими специалистами еще в 1980-е годы. На АЭС, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство объектов второй очереди, в том числе пятого и шестого энергоблоков, по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 МВт до 4 400 МВт.