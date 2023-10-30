"Известия": мобильные операторы отменят плату за раздачу интернет-трафика

Федеральная антимонопольная служба 18 сентября предупредила МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Теlе2 о необходимости отменить плату за эту услугу и дала компаниям месяц на выполнение требований, пишет газета

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Операторы связи "Мегафон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Теlе2 вернут россиянам возможность бесплатно раздавать интернет-трафик с мобильных устройств. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Отмечается, что ФАС 18 сентября предупредила сотовых операторов МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Теlе2 о необходимости отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств и дала компаниям один месяц на выполнение требований. Как уточняют "Известия", только за сентябрь в антимонопольный орган поступило 186 жалоб потребителей.

"В результате выданных операторам предупреждений о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств три из них - "Мегафон", "Вымпелком" и "Теле2" - сообщили о готовности их исполнения", - пояснили изданию в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Так, "Мегафон" отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифных планах с 23 октября, однако в течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои в связи с отменой тарификации функции по раздаче. Tele2 отменит плату для новых абонентов с 22 ноября, для действующих клиентов - с 19 декабря, а "Билайн" на всех тарифах с лимитными пакетами интернета - до 1 декабря 2023 года. Как сообщили газете в пресс-службе ФАС, "с учетом сроков на техническую реализацию [было] принято решение о продлении сроков исполнения предупреждений".

Однако в МТС заявили, что в действиях компании по взиманию платы за раздачу интернет-трафика отсутствует ущемление интересов абонентов. За невыполнение требований ФАС в отношении оператора может быть возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, в рамках которого компанию могут привлечь к административной ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ и оштрафовать на сумму от 300 тыс. до 1 млн рублей.