Индия ожидает, что давление на страну из-за закупок российской нефти продолжится

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар напомнил, что "те же самые страны в Европе, которые говорили не покупать нефть у России, сами покупали ее и следили за тем, чтобы их население не пострадало"

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 октября. /ТАСС/. Индия заняла твердую позицию по поставкам нефти из России и продолжит их в целях заботы о своем населении, однако западные страны продолжат оказывать на нее давление из-за этого решения. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, выступая на конференции в городе Бхопал (индийский штат Мадхья-Прадеш).

По словам Джайшанкара, "сегодня хорошее правительство и сильная система управления стоят на страже своего народа". "Я знаю, что было много внимания к тому, что мы заняли твердую позицию в отношении нашего права покупать нефть у России. Но, если бы мы поддались этому давлению, если бы мы не воспользовались этим вариантом, подумайте, насколько выше были бы цены на нефтепродукты. Подумайте, насколько выше была бы инфляция в стране. Это не просто вопрос гордости или заявления о независимости", - подчеркнул Джайшанкар.

Он напомнил, что "те же самые страны в Европе, которые говорили не покупать нефть у России, сами покупали ее и следили за тем, чтобы их население не пострадало". "На нас будет оказываться давление. Потому что такова природа мира. Сильное правительство и хорошее правительство - это две стороны одной медали", - добавил Джайшанкар.

Индия более чем на 80% удовлетворяет свои потребности в нефти за счет зарубежных поставок. Крупными экспортерами энергоносителей в южноазиатскую республику являются Россия, страны Ближнего Востока, США, ряд стран Африки. В 2022-2023 годах Нью-Дели значительно нарастил поставки российской нефти, доля которой в индийском импорте топлива составила 43%.