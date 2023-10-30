В Забайкалье в 2024 году построят 55 электрозаправок

По данным регионального МинЖКХ, для реализации проекта из федерального бюджета выделят 138 млн рублей

ЧИТА, 30 октября. /ТАСС/. Более 50 станций для зарядки электромобилей построят в 2024 году на территории Забайкальского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона.

"В следующем году планируется поставить 55 электрозаправок. Располагаться они будут за пределами Читы, в основном вдоль федеральных трасс. Срок реализации - до декабря 2024 года", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что проект будут реализовывать по инициативе Министерства энергетики РФ. Из федерального бюджета на эти цели направят 138 млн рублей. Еще 13 млн - это софинансирование региона.

Первые две зарядные станции для электромобилей в Забайкалье заработали в 2019 году, их запустила компания "Россети Сибирь". По данным краевого МинЖКХ, сейчас в Чите действуют три бесплатные электрозаправки.