В Австралии открылся цех ремонта истребителей F-35 в АТР

В МО страны отметили, что австралийская компания Rosebank Engineering "ввела в строй цех ремонта шасси и тормозов F-35 Lightning II на своем заводе в Мельбурне"

СИДНЕЙ, 30 октября. /ТАСС/. База ремонта и обслуживания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, дислоцированных в Индо-Тихоокеанском регионе, введена в строй в австралийском Мельбурне. Об этом сообщило Минобороны страны.

Как отметили в ведомстве, австралийская компания Rosebank Engineering "ввела в строй цех ремонта шасси и тормозов F-35 Lightning II на своем заводе в Мельбурне". "Создание ремонтной базы станет важным элементом развертывания F-35 в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал глава подразделения аэрокосмических систем МО Австралии Грэм Эдвардс.

Ранее Rosebank Engineering получила государственный грант в размере 2,26 млн австралийских долларов (около $1,5 млн), предназначенных для строительства цеха и склада колес и тормозов для военных самолетов. "Австралийская промышленность начинает играть все более важную роль в обеспечении бесперебойной работы всего парка истребителей F-35 в регионе, который в настоящее время насчитывает более 975", - сказал Эдвардс. По его словам, их численность планируется довести до 3 тыс.