30 октября, 07:04

"Билайн" купил долю в разработчике решений для хранения данных

Оператор приобрел 13,21% в Platformcraft

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сотовый оператор "Билайн" инвестировал в компанию - резидента "Сколково" Platformcraft, которая развивает хранилища данных и разрабатывает решения для работы с цифровым контентом. Об этом сообщили в пресс-службе "Билайна".

Оператор приобрел долю 13,21% в Platformcraft, цель - усилить позиции на рынке облачных решений и расширить портфель продуктов. В контур Beeline Cloud войдут объектное хранилище от Platformcraft, работающие по модели On-Premise инструменты, а также сервисы для хранения контента.

Компании сотрудничают с 2021 года, пояснил глава Beeline Cloud Олег Мотовилов. Объединение ресурсов и опыта, по его словам, даст заказчикам еще больше возможностей для работы в облаке. Новый совместный проект компаний запустится в начале 2024 года, добавил сооснователь и коммерческий директор Platformcraft Надир Хамзин. 

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