Выручка сети клиник "Мать и дитя" за III квартал выросла на 5,4%

Она составила 6,793 млрд рубля

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Выручка группы компаний MD Medical, управляющей сетью клиник "Мать и дитя", за III квартал 2023 года выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,793 млрд рубля, сообщила компания.

Сопоставимая выручка группы выросла на 4,7%, выручка региональных госпиталей увеличилась на 14,6% - до 1,9 млрд рублей, выручка амбулаторных клиник в регионах выросла на 21,9% - до 931 млн рублей. Выручка московских госпиталей снизилась на 4,1% - до 3,2 млрд рублей в основном в связи со снижением случаев заболеваний COVID-19, выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области увеличилась на 11,4% - до 715 млн рублей.

Количество амбулаторных посещений в III квартале выросло на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 528,7 тыс., средний чек увеличился на 5,3% - до 5,6 тыс. рублей в Москве и на 5% - до 2,2 тыс. рублей в регионах. Количество принятых родов возросло на 16,5% - до 2 810 при росте среднего чека на 2,3% - до 485,6 тыс. рублей и на 9,7% - до 202,5 тыс. рублей в Москве и регионах соответственно.

Долг группы, полностью представленный обязательствами по аренде и лизингу, по состоянию на 30 сентября 2023 года увеличился на 215 млн рублей по сравнению с 30 июня 2023 года - до 856 млн рублей, при этом размер денежных средств вырос на 859 млн рублей и достиг 7,509 млрд рубля.

Общий объем капитальных затрат в III квартале 2023 года по сравнению со II кварталом 2023 года снизился на 657 млн рублей - до 1,144 млрд рубля. Основную долю капитальных затрат составляет госпитальный сегмент (92,06%), в то время как на долю расходов на строительные работы в новых клиниках и текущий ремонт приходится 7,94% от общего объема затрат.

Общая выручка группы за девять месяцев 2023 года выросла на 5,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 19,646 млрд рубля. Выручка региональных госпиталей за январь - сентябрь 2023 года увеличилась на 14,6% - до 5,44 млрд рубля, выручка амбулаторных клиник в регионах выросла на 22,3% - до 2,684 млрд рубля, выручка московских госпиталей снизилась на 3,1% - до 9,427 млрд рубля, выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области возросла на 7,9% - до 2,075 млрд рубля.

О выплате дивидендов

Группа компаний MD Medical, управляющая сетью клиник "Мать и дитя", планирует возобновить выплаты дивидендов по окончании процедуры перерегистрации в российскую юрисдикцию, заявил генеральный директор MD Medical Марк Курцер.

"Наше устойчивое финансовое положение, а именно чистая денежная позиция в размере 6,7 млрд рублей, позволяет нам не останавливаться на достигнутом, развиваться дальше, как органически, так и за счет приобретений, а также возобновить выплаты дивидендов по окончании прохождения процедуры редомициляции", - сказал Курцер, слова которого приводятся в сообщении компании.

Выручка "Мать и дитя" за III квартал 2023 года выросла на 5,4%, до 6,793 млрд рублей, сообщили в компании.

В августе 2023 года акционеры MD Medical приняли решение о перерегистрации компании с Кипра на остров Октябрьский Калининградской области.

В октябре 2022 года совет директоров ГК "Мать и дитя" одобрил выплату дивидендов за первое полугодие 2022 года в размере 642,3 млн рублей, или 8,55 рубля на обыкновенную акцию. В первом полугодии 2021 года компания направила на выплату дивидендов 1,4 млрд рублей.

О компании

MD Medical является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Компания объединяет 53 медицинских учреждения, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 43 амбулаторные клиники с присутствием на территории 27 регионов.

Глобальные депозитарные расписки компании торгуются на Московской бирже. Объем бумаг в свободном обращении составляет около 32,1%, остальные 67,9% принадлежат генеральному директору ГК "Мать и дитя" Марку Курцеру.