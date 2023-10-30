Мэр Улан-Батора для борьбы с пробками предложил ограничить импорт автомобилей

Хишгээгийн Нямбаатар также сообщил о том, что в парламент Монголии будет внесен законопроект об ограничениях на выдачу новых автомобильных номеров в столице

УЛАН-БАТОР, 30 октября. /ТАСС/. Мэр столицы Монголии Хишгээгийн Нямбаатар предложил ограничить ввоз в страну легковых автомобилей для борьбы с дорожными заторами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Улан-Батора.

"В Улан-Баторе насчитывается 720 тыс. автомобилей, и их количество увеличивается в среднем на 50 тыс. в год. Проблему с пробками невозможно решить только расширением дорожной сети и строительством кольцевых автомагистралей без ограничения импорта легковых машин в страну", - цитирует пресс-служба выступление мэра на совещании городских служб.

Градоначальник также сообщил о том, что в парламент страны будет внесен законопроект об ограничениях на выдачу новых автомобильных номеров в Улан-Баторе.

Власти Монголии много лет безуспешно пытаются решить проблему дорожных заторов, которая обусловлена ростом населения, увеличением числа автовладельцев и просчетами, допущенными при строительстве дорог.

По подсчетам властей, жители столицы в среднем проводят в пробках по 2,5 часа в день, или 35 дней в году. К 2024 году общие упущенные экономические возможности из-за заторов в Улан-Баторе достигнут суммы, эквивалентной 10% ВВП страны.