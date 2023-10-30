Прибыль "Лукойла" по РСБУ за девять месяцев снизилась на 1,5%

Она составила 638,575 млрд рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе - сентябре 2023 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5%, до 638,575 млрд рублей. Это следует из отчета компании.

Выручка снизилась на 11,6%, до 2,06 трлн рубля. Валовая прибыль уменьшилась на 17%, до 753,47 млрд рубля.

При этом прибыль до уплаты налогов выросла на 0,5%, до 716,47 млрд рубля.

"Лукойл" - вертикально-интегрированная нефтегазовая компания, созданная в 1991 году. Основные добывающие активы компании расположены в России. "Лукойл" обладает полным производственным циклом, включающим геологоразведку, добычу и переработку нефти и газа, производство нефтехимической продукции и масел, производство электроэнергии, торговлю и сбыт.