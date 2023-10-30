В Москве производитель металлоконструкций увеличил выпуск профнастила на 12%

Рост выпуска продукции без дополнительных затрат позволил сэкономить более 72 млн рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Производитель металлоконструкций в Москве увеличил выпуск профнастила на 12% благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Московская компания "Лино", производитель металлоконструкций под брендом Stallin, увеличила производство профнастила на 12% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". Рост выпуска продукции без дополнительных затрат позволил сэкономить более 72 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в качестве пилотного потока сотрудники компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций Москвы выбрали производство оцинкованного профнастила, который используется при обустройстве кровли. Доля этого продукта в общей выручке предприятия составляет 85%.

Методики бережливого производства помогли компании выявить и устранить основные проблемы в производстве. В частности, рабочая группа проекта оптимизировала процесс обслуживания и скорость работы ключевого оборудования. Это позволило исключить потери времени при работе в автоматическом режиме и значительно снизить простои на линии, а также минимизировать вероятность брака. В результате время производства каждой партии из 20 тонн профнастила уменьшилось на 45% - с 54 до 30 часов.

"Полученный в ходе первого этапа нацпроекта опыт компания распространит на другие процессы и производства. Для этого методике бережливого производства обучены 11 сотрудников, подготовлены два сертифицированных внутренних тренера. Компания "Лино" работает с 2019 года. Ее продукция - стальной профнастил и фасадные панели - использована, в частности, в логистических комплексах "Почты России" в Воронеже, Нижнем Новгороде и Уфе, дата-центре "Яндекс" в технопарке "Софьино" в Московской области, магазине компании X5 Retail Group в Брянской области", - уточнили в пресс-службе.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.