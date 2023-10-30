В Подмосковье поставили более 180 тыс. упаковок лекарств по офсетному контракту

Происходят поставки лекарственных препаратов для лечения нефрологических, гематологических и ревматических заболеваний, а также бронхиальной астмы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Свыше 180 тыс. упаковок лекарственных препаратов на общую сумму более 380 млн рублей поставили в медицинские организации Московской области по первому офсетному контракту с начала 2022 года, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"С начала действия контракта мы уже получили более 180 тыс. упаковок лекарственных препаратов по первому офсету на общую сумму более 380 млн рублей, в том числе с начала этого года почти 50 тыс. упаковок на сумму более 190 млн рублей. В условиях импортозамещения это очень важно, так как все препараты производятся инвестором в Подмосковье на площадке ОЭЗ "Дубна" и мы уверены в сроках поставки, а также их стоимости", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе уточнили, что в медицинские организации Подмосковья с начала 2022 года по офсетному контракту поставляются лекарственные препараты для лечения нефрологических, гематологических и ревматических заболеваний, а также бронхиальной астмы.

В министерстве также рассказали, что в Московской области региональным Минздравом заключены два контракта со встречными инвестиционными обязательствами.