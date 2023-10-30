Эскалация конфликта на Ближнем Востоке грозит ростом цен на нефть до $157 за баррель

Прогноз цен сырьевых товаров может "быстро помрачнеть", считают специалисты Всемирного банка

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) считает, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может грозить ростом цен на нефть на 75% - до $157 за баррель. Такая оценка приводится в октябрьском докладе ВБ "Перспективы товарно-сырьевых рынков".

Специалисты отмечают, что обострение ситуации на Ближнем Востоке к настоящему моменту имело "ограниченное воздействие на мировые торгово-сырьевые рынки".

"Цены на нефть выросли примерно на 6% с начала конфликта. Стоимость сельскохозяйственных товаров, большинства металлов и других сырьевых товаров практически не изменилась", - указывается в докладе.

Как отмечается в документе, "если конфликт не расширится, его влияние будет сдержанным". Стоимость нефти в этом квартале составит в таком случае около $90 за баррель, а в следующем году по мере замедления глобального экономического роста снизится в среднем до $81 за баррель. В среднем стоимость сырьевых товаров может снизиться в следующем году на 4,1%. "Ожидается, что цены на сырье стабилизируются к 2025 году", - отмечают специалисты ВБ.

"В случае эскалации прогноз цен сырьевых товаров быстро помрачнеет", - указывается в докладе. Специалисты выделили три возможных сценария в зависимости от того, насколько сильно будут нарушены поставки нефти. В случае сокращения объемов мировых поставок на 500 тыс. - 2 млн баррелей в сутки цены не нефть могут вырасти на 3-13%, до $93-102 за баррель. Сокращение объемов поставок на 3 млн - 5 млн баррелей в сутки повлечет рост стоимости нефти на 21-35%, до $109-121 за баррель.

Крупное нарушение поставок нефти будет, по оценкам ВБ, сопоставимо с нефтяным кризисом 1973 года. Эксперты считают, что объемы поставок нефти могут в таком случае сократиться на 6 млн - 8 млн баррелей в сутки, что вызовет скачок цен на 56-75% - до $140-157 за баррель.

Главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл подчеркнул, что в случае дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке на фоне украинского кризиса "глобальная экономика может впервые за несколько десятилетий столкнуться с потрясением двойной силы".

Природный газ и уголь

Эксперты отмечают, что обострение палестино-израильского конфликта привело к повышенной волатильности цен на природный газ. При этом в случае, если конфликт не разрастется, цены на энергоноситель, согласно оценкам ВБ, снизятся по итогам текущего года в сравнении с прошлогодними показателями "по мере перебалансировки рынков" на фоне украинского кризиса. Вместе с тем дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке и рост цен на нефть могут привести к подорожанию природного газа, особенно в странах Европы и Азии.

Стоимость угля на фоне событий на Ближнем Востоке "немного выросла", указывают эксперты ВБ. При этом эксперты ожидают снижения цен на этот энергоноситель в ближайшие годы, но считают, что она не упадет ниже показателей, зафиксированных до пандемии коронавируса. Эскалация ситуации на Ближнем Востоке при этом также повлечет рост цен на уголь, подчеркивается в докладе.

Влияние на продовольственную безопасность

В свою очередь заместитель главного экономиста ВБ Айхан Косе отметил, что сохранение высокого уровня цен на нефть "неизбежно приведет к росту цен на продовольствие". По оценкам экспертов Всемирного банка, в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке властям развивающихся стран необходимо будет принять меры для борьбы с инфляцией.

"Учитывая угрозу ухудшения [ситуации в сфере] продовольственной безопасности правительствам следует избегать торговых ограничений, таких как запрет экспорта продовольствия и удобрений. Подобные меры зачастую усугубляют волатильность цен и ведут к снижению продовольственной безопасности", - отмечается в докладе.

Кроме того, эксперты ВБ рекомендуют отказаться от ценового контроля и ценовых субсидий в качестве мер борьбы с ростом стоимости продовольствия и нефти. По их мнению, необходимо улучшать механизмы социальной поддержки, диверсифицировать источники, а также наращивать производство и торговлю продовольствием. Вместе с тем эксперты ВБ отмечают, что смягчению последствий скачков цен на нефть может в долгосрочной перспективе способствовать переход на возобновляемые источники энергии.