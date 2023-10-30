30 октября, 11:41
Палестино-израильский конфликт

В Дании демонстранты потребовали остановить продажу оружия Израилю

Акция прошла перед входом на военное предприятие Terma

СТОКГОЛЬМ, 30 октября. /ТАСС/. Несколько человек устроили демонстрацию перед входом на военное предприятие Terma, расположенное в городе Сёборг. По сообщению полиции, акция проходит спокойно, без нарушений порядка.

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На одной из фотографий, выложенных в сети Х (ранее Twitter), виден транспарант с лозунгом "Немедленно остановите продажу оружия Израилю".

Как сообщает Danmarks Radio, компания Terma производит запчасти для военных самолетов, используемых израильской армией. Руководство компании пока никак не прокомментировало проходящую у предприятия демонстрацию. 

Теги:
ДанияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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