В Дании демонстранты потребовали остановить продажу оружия Израилю

Акция прошла перед входом на военное предприятие Terma

СТОКГОЛЬМ, 30 октября. /ТАСС/. Несколько человек устроили демонстрацию перед входом на военное предприятие Terma, расположенное в городе Сёборг. По сообщению полиции, акция проходит спокойно, без нарушений порядка.

На одной из фотографий, выложенных в сети Х (ранее Twitter), виден транспарант с лозунгом "Немедленно остановите продажу оружия Израилю".

Как сообщает Danmarks Radio, компания Terma производит запчасти для военных самолетов, используемых израильской армией. Руководство компании пока никак не прокомментировало проходящую у предприятия демонстрацию.