30 октября, 12:05

СМИ: польская армия получила первую партию военно-транспортных вертолетов AW-149

По информации RMF24, вертолет вооружен пулеметами и противотанковыми ракетами

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Польская армия получила первую партию военно-транспортных вертолетов AW-149, произведенных на предприятиях польского концерна PZL widnik. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

Разработанные в Италии машины весом в 8,5 тонн способны летать со скоростью 278 км/ч и перевозить 18 человек. Вертолет вооружен пулеметами и противотанковыми ракетами.

Всего польская армия подписала с PZL widnik договор о покупке 32 таких машин. Сколько вертолетов было в первой партии не сообщается. Общая стоимость сделки составила 8 млрд злотых (около $2 млрд). 

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