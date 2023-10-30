В ЕК заявили, что оценивать последствия прекращения транзита газа из РФ преждевременно

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи отметил, что "решение украинских властей принято к сведению"

БРЮССЕЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия пока не может оценить последствия решения Киева не продлевать контракт с "Газпромом" о транзите российского газа, заявил ее представитель Тим Макфи на брифинге в Брюсселе.

"Нынешний контракт истекает 31 декабря 2024 года. Мы приняли к сведению решение украинских властей, но пока оценивать его возможные последствия преждевременно", - сказал он.

29 октября глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров.

Как заявил ТАСС в начале июня замглавы МИД РФ Михаил Галузин, Украина в случае непродления соглашения о транзите газа с Россией после 2024 года нанесет большой урон ЕС и навредит самой себе.

В декабре 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.