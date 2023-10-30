В Финляндии нашли залежи минералов, применяемых в установках возобновляемой энергии

Это первый случай обнаружения подобных элементов в стране, сказали в компании Finnish Minerals

СТОКГОЛЬМ, 30 октября. /ТАСС/. Финская горнодобывающая компания Finnish Minerals обнаружила залежи редкоземельных элементов кухаренкоита и кордилита, которые используются для производства установок возобновляемой энергии. Их добыча будет способствовать обеспечению "энергетической самодостаточности" Европы, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"Специалисты <...> обнаружили два новых вида минералов - кухаренкоита и кордилита - на месторождении Сокли. Это первый случай обнаружения подобных элементов в Финляндии", - отмечается в нем. По словам представителей компании, разработка этих залежей будет способствовать "обеспечению сырьевой самодостаточности Европы".

Как пояснил директор проекта Сокли Паси Хейно, на Западе быстро растет спрос на редкоземельные элементы, расширяется сфера их промышленного применения. В частности, одним из ключевых пунктов развития возобновляемых источников энергии и электрификации транспорта становится производство магнитов, для которого необходимы данные минералы. В компании подчеркивают, что Сокли - крупнейшее в мире карбонатитовое месторождение. По данным Finnish Minerals, оно может покрыть не менее 10% европейского спроса на редкоземельные металлы.