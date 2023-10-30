В Чувашии появится агрегатор по поставкам молочной сельхозпродукции

Глава Минсельхоза региона Сергей Артамонов отметил, что также создается агрегатор по реализации картофеля

ЧЕБОКСАРЫ, 30 октября. /ТАСС/. Количество агрегаторов в Чувашии для поставок фермерской продукции в сетевые магазины планируется увеличить до четырех, к овощным и картофельным площадкам добавится молочное направление. Об этом сообщили представители руководства республики на заседании в региональном правительстве при обсуждении хода уборки урожая.

"Мы с вами сформируем [агрегаторы] по четырем направлениям. Предполагаем, что это овощи, картофель, молоко", - отметил глава Чувашии Олег Николаев.

Первоначально планировалось создать три агрегатора: два - овощного направления, один - картофельного. Вице-премьер республики - глава Минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов отметил, что по поручению руководителя региона решается вопрос о создании молочного направления.

"На рынке ситуация по молоку постоянно меняется, в ближайшее время мы еще раз с молочниками соберемся, <…> обсудим. Наши задачи - излишки молока [объемом] более 160 тыс. тонн в год также перерабатывать здесь [в Чувашии] и реализовать. <…> Что касается сухого молока, мы говорили про экспорт в том числе, но пока по ценам не проходим. Но ситуация может поменяться, поэтому должны быть готовы", - пояснил министр.

По информации Минсельхоза Чувашии, в 2022 году в регионе произвели 461,7 тыс. тонн молока. Артамонов сообщил, что создается агрегатор по реализации картофеля. В настоящее время вносятся изменения в соответствующие нормативно-правовые акты. "Проект серьезный, трехэтапный. Два этапа выполнили, остался третий этап - мойка, чистка, фасовка, реализация", - добавил министр.

По данным властей, агрегаторы будут аккумулировать на складах и фасовать местную сельхозпродукцию для поставок в торговые сети. "Агрегатор - это точка сборки производимой продукции и ее продвижение как на внутреннем рынке для дальнейшей переработки, так и на внешние рынки - российские и зарубежные - в соответствии с запросами потребителей и доработкой их до соответствующего качества. <…> Это дает четкое планирование, cтабильность ценовых показателей и обеспечение добавочной стоимости на территории", - подчеркнул Николаев.